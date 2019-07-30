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Бывший вице-губернатор Ивановской области приговорен к пяти годам колонии за мошенничество

Ему также назначили штраф в 3 млн 700 тыс. рублей

ТАСС, 30 июля. Октябрьский районный суд города Иваново приговорил к пяти годам колонии бывшего вице-губернатора Ивановской области Дмитрия Куликова по делу о мошенничестве и получении взятки в крупном размере. Об этом ТАСС во вторник сообщили в суде.

"По решению суда по совокупности преступлений Куликов приговорен к пяти годам колонии общего режима со штрафом 3 млн 700 тыс. рублей и с лишением права занимать государственные должности на срок 2,6 лет", - сказали в суде.

Согласно материалам дела, в период с сентября 2014 года по март 2015 года Куликов незаконно получил от бывшего главы города Иваново Вячеслава Сверчкова денежные средства в размере 5 млн рублей за решение земельных вопросов по аренде участков под умные остановки в интересах предпринимателя Саррафа Мамедова. Предполагалось, что деньги впоследствии поступят в благотворительный губернаторский фонд целевых программ. Однако этого не произошло. Кроме того, с февраля 2014 по май 2016 года Куликов безвозмездно пользовался автомобилем Volkswagen Touareg, хотя по договору сумма арендной платы должна была составить почти 246 тыс. рублей.

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