Медведев поручил взять под контроль ситуацию с лесными пожарами в Сибири

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил усилить группировку МЧС в связи с серьезными лесными пожарами, охватившими значительную часть Сибири, и поставил перед руководителями регионов задачу взять ситуацию под личный контроль. На состоявшемся во вторник совещании с вице-премьерами он заявил, что в нынешних условиях "нельзя допустить разрастания огня до границ населенных пунктов". При этом Медведев подчеркнул, что "пока непосредственной угрозы безопасности и жизни людей нет, но прогноз сложный".

Он поручил министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину отправиться в Сибирь, чтобы на месте проконтролировать ситуацию.

В настоящее время общая площадь лесных пожаров составляет 2,7 млн гектаров, что на 12% превышает уровень прошлого года. На территории Иркутской области и Красноярского края, а также в отдельных районах Бурятии и Якутии введен режим чрезвычайной ситуации.

Угроза задымления

Выступивший на совещании глава Минприроды сообщил, что "для сибирских регионов основной причиной пожаров является природный фактор - сухие грозы". По его словам, Росгидромет "ведет постоянный мониторинг состояния предельно допустимых концентраций [вредных веществ] в воздухе, на утро [вторника] превышений не зафиксировано".

Тем не менее, отметил Кобылкин, "сохраняется угроза задымления населенных пунктов". "Прогноз пожарной опасности на территории Сибирского федерального округа по-прежнему неблагоприятный, существует вероятность превышения средних значений температур в ряде территорий других федеральных округов", - добавил он.

"В связи с неблагоприятным прогнозом предстоящего пожароопасного периода нами был увеличен объем финансирования регионов на 22% [который составил 31,6 млрд рублей], в том числе на обеспечение пожарной безопасности. В рамках нацпроекта "Экология" и по вашему личному поручению было выделено 6 млрд рублей на приобретение специальной техники и оборудования, что в два раза больше первоначальных планов, на конец июля закуплено порядка 5 тысяч единиц, в том числе для регионов Сибирского федерального округа по их заявкам", - доложил министр премьеру. Он уточнил, что еще тысяча машин должна поступить до конца года.

Выступивший следом глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что "в настоящее время для тушения лесных пожаров на территории двух федеральных округов задействованы пять воздушных судов МЧС, осуществляется передислокация в Красноярский край аэромобильной группировки МЧС из Республики Хакасия и Кемеровской области с необходимой техникой и оборудованием". "В готовности к перебазированию находятся десять воздушных судов, в том числе семь самолетов и три вертолета, а также курсанты Сибирской пожарно-спасательной академии и специалисты Сибирского спасательного центра МЧС", - отчитался министр. "Угрозы населенным пунктам и жизни людей нет", - заверил он.

Под личный контроль

Выслушав доклады министров, глава правительства распорядился предусмотреть меры по усилению группировки МЧС для оказания помощи тем регионам, которые в наибольшей степени страдают от лесных пожаров. Главная задача, по его словам, заключается в том, чтобы не допустить распространения огня до границ населенных пунктов.

"Нужно подготовить предложения, они уже МЧС подготовлены, представить их в правительство для того, чтобы усилить группировку и по мере возможности помочь тем регионам, которые находятся в наиболее сложной ситуации. Это справедливо, это должно быть сделано", - подчеркнул Медведев.

Он напомнил о лесных пожарах 2010 года, "когда горела вся страна, ситуация была очень тяжелая, пришлось в оперативном порядке практически в каждом регионе и европейской части Российской Федерации, где живет очень много людей, и, конечно, в Сибири, на Дальнем Востоке этим заниматься". "Все профилактические меры должны быть приняты для того, чтобы подобного рода ситуация не повторилась", - указал премьер.

Он также предупредил глав регионов о необходимости личного контроля за ситуацией с пожарами. "Эта работа - компетенция региональных властей. Каждый руководитель субъекта Федерации, каждый губернатор должен взять эту ситуацию под личный контроль: не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом", - потребовал Медведев.

Он поручил главе Минприроды лично отправиться в регионы, чтобы проконтролировать ситуацию на месте. "Поддержка [регионов со стороны федерального центра] необходима, я просил бы проверить ситуацию на месте. Дмитрий Николаевич [Кобылкин], прошу вас с некоторыми другими коллегами, которые отвечают за вопрос, вылететь и посмотреть, как обстоят дела в регионах", - обратился председатель правительства к министру.

Ответственность регионов

Согласно установленному порядку, решения о ликвидации возгораний в зоне контроля, то есть в труднодоступных районах, удаленных от жилья и промышленных объектов, принимаются региональными комиссиями по чрезвычайным ситуациям. Именно они оценивают возможность доставки людей и тяжелой техники в зоны возгорания, угрозу населенным пунктам и объектам инфраструктуры, а также экономическую целесообразность борьбы с огнем, иными словами - сопоставляют предполагаемые затраты с прогнозируемым ущербом.

Именно экономической целесообразностью объяснил позицию региональных властей губернатор Красноярского края Александр Усс, отвечая на звучащие со стороны общественности упреки в бездействии. В подкрепление своих слов он также сослался на общемировую практику: "Эти труднодоступные территории как и у нас, так и в Канаде, США, Мексике тушатся естественным путем - выпадением осадков".

На необходимость учитывать целый ряд факторов при решении о борьбе с пожарами в труднодоступных районах указал и исполняющий обязанности руководителя Рослесхоза Михаил Клинов. По его словам, "никаких запретов и ограничений на тушение пожаров в зоне контроля не установлено". Клинов отметил, что решение принимается региональной комиссией, которая учитывает транспортную доступность района, возможность переброски туда специалистов и техники, угрозу для людей и объектов экономики.

Пересмотреть границы

В то же время и региональные, и федеральные власти не исключают возможность пересмотра нынешних границ зон контроля и зон охраны, то есть тех, где лесные пожары тушат, даже если они не представляют прямой угрозы населенным пунктам и промышленным объектам.

Об этом заявил, в частности, глава Красноярского края: "На перспективу мы будем ставить вопрос, чтобы зона контроля уменьшилась, а зона охраны увеличилась". По его словам, такой подход объясняется развитием промышленности на севере края.

В свою очередь Кобылкин уже поручил Рослесхозу совместно с региональными властями пересмотреть границы зон контроля. Как сообщила пресс-служба Минприроды, "в соответствии с поручением министра необходимо пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров таким образом, чтобы не только исключить вероятность перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики, но и предотвратить задымление населенных пунктов, в том числе на территориях прилегающих субъектов РФ". Эту работу "необходимо провести до конца августа и учесть в последующем плане действий региональных сил и средств пожаротушения", уточнили в пресс-службе.

Без жертв и пострадавших

Пока, по данным профильных ведомств, жертв и пострадавших от лесных пожаров нет. Тем не менее, жители Сибири и соседних регионов выражают беспокойство и требуют от властей принимать более активные меры для борьбы с огнем.

Ранее дым от лесных пожаров появился в сибирских городах, а к концу прошлой недели он достиг Урала и Поволжья. В Новосибирске, Барнауле и Кемерове вводился режим неблагоприятных метеоусловий, предполагающий снижение выбросов промышленных предприятий и ограничение пребывания людей на улице. В столице Красноярского края такой режим не вводился, но предприятия по просьбе губернатора все же сократили выбросы. В настоящее время дымки в городах Сибирского федерального округа не наблюдается.

Согласно данным Минприроды, режим чрезвычайной ситуации был введен в пяти субъектах РФ, наиболее сложная обстановка наблюдалась в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Бурятии". Для тушения пожаров, по словам главы ведомства, "в помощь региональным силам задействованы 95% личного состава федеральной Авиалесоохраны и вся имеющаяся техника".

Тем временем специалисты Гидрометцентра прогнозируют сохранение высокой пожароопасности. По их информации, в ближайшие дни в Красноярском крае и Иркутской области пройдут небольшие дожди, однако интенсивность осадков окажется, скорее всего, недостаточной для того, чтобы полностью потушить огонь лесных пожаров.