Суд приговорил участников Рославльской ОПГ к длительным срокам в колонии

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Московский окружной районный суд с учетом решения коллегии присяжных приговорил двоих членов Рославльской организованной преступной группировки к пожизненному заключению, еще пятерым назначено от 18 до 24 лет лишения свободы. Об этом во вторник журналистам сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК по Калужской области Лилия Мошкова.

"Приговором суда Галанцеву и Новгородову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафами в размере одного миллиона и 600 тыс. соответственно. Остальные члены банды приговорены к лишению свободы на сроки от 18 до 24 лет со штрафами в размере от 200 до 400 тыс. рублей. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии особого режима", - сказала Мошкова.

В зависимости от роли каждого Игорь Галанцев, Сергей Новгородов, Игорь Семенов, Андрей Гуров, Олег Терешин, Геннадий Баронов, Петр Турлаев признаны виновными по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ ("Организация и участие в преступном сообществе"), ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ ("Бандитизм"), ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство" - шесть эпизодов), ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия" - шесть эпизодов), ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов"), ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") и 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

В суде удалось доказать, что Игорь Галанцев является одним из организаторов преступной группировки, которая появилась в начале 2000-х годов и насчитывала более сотни участников. На счету ОПГ шесть убийств представителей преступного мира с целью удержания власти и сокрытия преступлений, а также перепродажа оружия. В ходе обысков у обвиняемых были обнаружены радиостанция и специальное средство, сканирующее частоты связи правоохранительных органов.

По данным следствия, Петр Турлаев ранил сотрудника МВД, который остановил его для проверки документов. Сергей Новгородов и Игорь Семенов в январе 2005 года убили киллера одной из банд Радюкова во время прогулки с женой и ребенком. Раскрытие двух этих преступлений позволило установить всех членов так называемой Рославльской ОПГ.