В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки, тело которой нашли в чемодане

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве девушки, чье тело нашли в чемодане на западе Москвы. Об этом сообщила ТАСС во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве установили местонахождение и задержали подозреваемого в убийстве девушки-блогера в квартире жилого дома на улице Пырьева", - сообщила Волк.

Как уточнила ТАСС старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова, подозреваемый - мужчина 1986 года рождения - вскоре будет доставлен для допроса и проведения следственных действий.

Тело 24-летней девушки с колото-резаными ранами было найдено в чемодане в квартире жилого дома на улице Пырьева 27 июля.