В Подмосковье два подростка погибли под колесами электрички

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Электричка насмерть сбила двух подростков на станции Шатурторф в Московской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, дети перебегали пути в неустановленном месте.

"Сегодня около 20:30 мск в районе железнодорожной станции Шатурторф Казанского направления электропоездом смертельно травмированы двое несовершеннолетних детей. По предварительным данным, они перебегали пути перед приближающимся составом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время транспортная полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.