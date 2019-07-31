Уровень реки Ия в Тулуне начал снижаться

ИРКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Снижение уровня воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области зафиксировано после резкого повышения до 11,25 м. По данным на утро среды, он снизился на 4 см, сообщается на сайте городской администрации.

"Уровень воды в реке Ии на 08:00 (03:00 мск - прим. ТАСС) 31 июля составил 1121 см (-4)", - говорится в сообщении.

Ранее Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозировало повышение уровня воды до отметок 10,5-11,5 м затопление населенных пунктов в пойме реки. Власти сообщали, что вода переливается через защитные сооружения, которые рассчитаны на девять метров. В результате паводка в Тулуне подтопило участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь", высота перелива через дорожное полотно составила 5 см.

В Иркутской области проходит вторая волна дождевых паводков. В Тулуне, который сильнее всего пострадал во время первой волны месяц назад, вновь остановлена работа котельных, эвакуированы люди. Паводки в регионе начались в конце июня, из-за обильных осадков реки вышли из берегов, в частности, уровень воды в реке Ия поднялся почти до 14 м, что в два раза выше критической отметки. Всего в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.