Паводок подтопил 32 приусадебных участка в селах Благовещенского района Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 июля. /ТАСС/. Паводок подтопил 32 приусадебных участка в селах Благовещенского района Амурской области, сообщил ТАСС в среду глава района Евгений Седых.

"Уже подтоплено 32 приусадебных участка - из них в Прядчино - 20 участков, остальные в Верхнеблаговещенском, Владимировке и Усть -Ивановке", - сказал Седых, уточнив, что вода в селе Придчино подтопила одну улицу на самой окраине, но в районных селах она не зашла в частные жилые дома.

Население района пока не эвакуируют, но в безопасные места (на возвышенности) уже вывезли весь скот из сел, которые по прогнозу попадают в зону подтопления.

Прогноз в Благовещенском районе по подъему реки Зея неблагоприятный, пик паводка ожидается там 31 июля с максимальной отметкой в 750 см. При повышении воды до этого уровня в селе Владимировка будет затоплено порядка 500 домов. Районные власти приняли превентивные меры, в частности, развернуты два пункта временного размещения населения в селах Волково и Грибское общей вместимостью 280 человек, возводятся дамбы.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. В Приамурье сохраняется сложная паводковая обстановка. По оперативной информации, на территории 30 населенных пунктов в 10 районах подтоплено 611 частных жилых домов, 968 придворовых территорий, 28 участков автомобильных дорог, без транспортного сообщения остаются 15 населенных пунктов. Эвакуированы около 2,3 тыс. человек.