В МЧС сообщили, что в пяти населенных пунктах Иркутской области ожидают рост уровня рек

ИРКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Рост уровня рек из-за дождевого паводка ожидается в пяти населенных пунктах Иркутской области, сообщается в среду в сводке главка МЧС России по региону.

Сообщается, что режим повышенной готовности введен в поселке Новомальтинске Усольского района, в городе Саянске, на территории Ангарского городского округа и в городском поселении Тайтурка. На территории Куйтунского района введен режим чрезвычайной ситуации.

В Иркутской области проходит вторая волна паводков, подтопления произошли в восьми районах региона, в том числе тех, которые пережили наводнение месяц назад. Первая волна паводков прошла в конце июня - начале июля, из-за сильных дождей реки вышли из берегов, в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.