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Два человека погибли при взрыве газа в частном доме в Тюменской области

При разборе завалов обнаружены тела 10-летнего мальчика и мужчины

ТАСС, 31 июля. Два человека погибли при взрыве газа в частном доме в поселке Боровский Тюменской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 03:00 мск поступило сообщение, что в поселке Боровский произошла вспышка паров бытового газа. Был пожар, его потушили, при разборе завалов были обнаружены тела мальчика десяти лет и мужчины", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что дом в результате инцидента разрушен.

На сайте регионального главка отмечается, что к ликвидации пожара от МЧС привлекались 56 человек и 22 единицы техники.

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