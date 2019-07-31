В Иркутске из-за угрозы обрушения вследствие паводка демонтируют мост через реку Ушаковка

ИРКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. В Октябрьском округе Иркутска муниципальные предприятия из-за угрозы полного обрушения демонтируют мост через реку Ушаковка, на котором произошел разлом в результате подъема воды в реке. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации Иркутска.

"Основание сооружения подмыло водой, произошел разлом. По результатам обследования мостового сооружения специалистами муниципальных предприятий "Службы эксплуатации мостов", "Иркутскавтодор", "Безопасный город" принято решение о его демонтаже в связи с угрозой полного обрушения и образования затора в русле реки", - цитирует пресс-служба мэра Иркутска Дмитрия Бердникова.

Решается вопрос о восстановлении моста. Жителям предлагается пересекать реку по другим мостовым сооружениям. Выполняется отсыпка берега Ушаковки.

В минувший понедельник в Иркутске выше критического поднялся уровень воды в Иркуте, в связи с чем в городе укрепляли и отсыпали дамбы.

В Иркутской области проходит вторая волна паводков. Первая прошла в конце июня - начале июля, из-за сильных дождей реки вышли из берегов, в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.