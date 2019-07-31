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Судно "Профессор Молчанов" взяло на буксир подавшую сигнал бедствия в Белом море яхту

На яхте находится шесть человек, сообщил дежурный капитан-координатор морского спасательного подцентра "Архангельск"

АРХАНГЕЛЬСК, 31 июля. /ТАСС/. Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" ведет на буксире к Архангельску яхту "Крейсер", во вторник утром подавшую сигнал бедствия в Белом море. Об этом ТАСС сообщил в среду дежурный капитан-координатор морского спасательного подцентра "Архангельск".

"Судно "Профессор Молчанов" ведет яхту "Крейсер" на буксире к приемному бую порта "Архангельск", под берег. Сейчас они в Двинском заливе", - сказал собеседник агентства.

На яхте находится шесть человек, на ней сели аккумуляторы, света и тепла, связь осуществляется по рации, переданной с судна. Утром 30 июля яхта "Крейсер" легла в вынужденный дрейф и подала сигнал бедствия в связи с тем, что что-то намоталось на винт судна.

По данным Севгидромета, сейчас в Белом море шторм, порывы ветра достигают 25 метров в секунду.

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