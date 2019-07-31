Паводок подтопил около 350 дачных участков в Белогорском районе Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 июля. /ТАСС/. Паводковая вода подтопила дачные участки и огороды в Белогорском районе Амурской области, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"Уровень воды в Томи составлял 435 см. Было подтоплено порядка 350 участков в дачном комплексе "Междуречье". Также вода зашла на улицы поселка Остров Старица, в огороды белогорцев", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в среду паводковую обстановку в Белогорске и Белогорском районе оценил губернатор региона Василий Орлов. Как доложили местные власти, все люди, живущие в районах, подвергшихся подтоплению, были своевременно предупреждены о складывающейся ситуации и о возможности переезда в оборудованный пункт временного размещения, однако никто не изъявил такого желания. Район Старицы подтапливается регулярно, люди морально готовы к прохождению паводка. Сейчас жители вывозят с участков домашних животных, решаются вопросы, связанные с доставкой продуктов в местный магазин, помощь оказывают спасатели и местная администрация.

"Мы видим, что здесь нет особого риска. Топит в основном дачные участки. Но людям необходимо оказать максимум поддержки. Все должно проходить организованно и четко. Самое главное - это безопасность. Особое внимание надо уделить своевременному оповещению граждан, информированию их о текущей ситуации", - приводятся в сообщении слова Орлова.

25 июля на территории Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. В Приамурье сохраняется сложная паводковая обстановка. По оперативной информации, на территории 30 населенных пунктов в 10 районах подтоплено 611 частных жилых домов, 968 придворовых территорий, 28 участков автомобильных дорог, без транспортного сообщения остаются 15 населенных пунктов. Эвакуированы около 2,3 тыс. человек.