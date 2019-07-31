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Sukhoi Superjet 100 экстренно приземлился в Самаре

Следовавший рейсом Краснодар - Тюмень самолет сел в связи с неисправностью двигателя
Sukhoi Superjet 100 Сергей Савостьянов/ТАСС, архив
Описание
Sukhoi Superjet 100
© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший рейсом Краснодар - Тюмень экстренно приземлился в самарском аэропорту Курумоч, на борту 97 пассажиров. Об этом в среду ТАСС сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

"31 июля 2019 года в 03:01 (02:01 мск) в аэропорту Курумоч города Самары объявлена тревога ГОРН-2 в связи с тем, что воздушное судно Sukhoi Superjet 100 (маршрут Краснодар - Тюмень) совершает экстренную посадку […] в связи с неисправностью двигателя (вибрация). На борту 97 пассажиров, самолет благополучно приземлился в 03:17 (02:17 мск)", - сказала она.

Как уточнила Иванова, речь идет о самолете авиакомпании "Азимут".

Пассажиры ожидают замены самолета в здании аэровокзала, Куйбышевская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

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