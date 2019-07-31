Пожар в женском монастыре во Владивостоке ликвидировали

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Пожарные подразделения полностью ликвидировали пожар в Марфо-Мариинском женском монастыре в пригороде Владивостока, который произошел утром в среду, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю. Общая площадь возгорания составила 250 кв. метров.

"В 08:31 (01:31 мск) пожар был локализован, в 11:33 (04:33 мск) полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 250 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал", - сообщается на сайте.

Ранее ТАСС сообщал о пожаре на территории монастыря, расположенного на улице Четырнадцатой. Горели хозяйственные постройки. К тушению привлекались 14 человек и четыре единицы техники.

Марфо-Мариинский женский монастырь расположен в пригороде Владивостока около низководного моста через Амурский залив. Вокруг находятся одноэтажные частные дома.