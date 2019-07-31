В Чечне без электроснабжения остались жители двух крупных районов

ГРОЗНЫЙ, 31 июля. /ТАСС/. Жители двух крупных районов Чечни - около 110,4 тыс. человек остались без электроснабжения из-за погодных условий, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

"31 июля с 04:35 мск по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, ветер до 25 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал "МРСК Северного Кавказа" - "Чеченэнерго"). Без электроснабжения оставались бытовые потребители Урус-Мартановского и Ачхой-Мартановского районов (около 110 тыс. 400 человек)", - говорится в сообщении.

Мощность отключенных потребителей составляет 28,0 МВт. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Температура воздуха в районах составляет 22 С.