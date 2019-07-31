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Лесные пожары в России

Глава Минприроды вылетел в Красноярск в связи с ситуацией с лесными пожарами

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 30 июля поручил Дмитрию Кобылкину контролировать ситуацию с природными пожарами на месте

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин отправился в Красноярск в связи с ситуацией с лесными пожарами в Сибири. Самолет с делегацией вылетел в среду из Внуково, передает корреспондент ТАСС.

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Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Кобылкину контролировать ситуацию с лесными пожарами на месте.

В настоящее время общая площадь лесных пожаров в РФ составляет 2,7 млн гектаров, что на 12% превышает уровень прошлого года. На территории Иркутской области и Красноярского края, а также в отдельных районах Бурятии и Якутии введен режим чрезвычайной ситуации.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияЛесные пожары в РоссииИркутская областьБурятияЯкутияКрасноярский край
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