Глава Минприроды вылетел в Красноярск в связи с ситуацией с лесными пожарами

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин отправился в Красноярск в связи с ситуацией с лесными пожарами в Сибири. Самолет с делегацией вылетел в среду из Внуково, передает корреспондент ТАСС.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Кобылкину контролировать ситуацию с лесными пожарами на месте.

В настоящее время общая площадь лесных пожаров в РФ составляет 2,7 млн гектаров, что на 12% превышает уровень прошлого года. На территории Иркутской области и Красноярского края, а также в отдельных районах Бурятии и Якутии введен режим чрезвычайной ситуации.