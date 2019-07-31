Особый противопожарный режим ввели в 14 районах Якутии

ЯКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим введен в 14 районах Якутии, где горит свыше 1,1 млн га леса. Об этом сообщил в среду заместитель председателя правительства региона Денис Белозеров на заседании комиссии по ЧС, посвященной борьбе с лесными пожарами.

"Особый противопожарный режим введен по территориям 14 муниципальных районов", - сказал он.

Для стабилизации ситуации с лесными пожарами в Якутии на тушении пожаров работает самолет-амфибия Бе-200 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Во вторник, 30 июля, Бе-200 совершил вылет в Хангаласский район, сбросив на горящие леса порядка 110 т воды. В целях прикрытия населенных пунктов планируется дальнейшая работа Бе-200 в Усть-Алданском и Сунтарском районах республики.

Наиболее сложная ситуация с пожарами сложилась на севере и западе Якутии.

Общая площадь природных пожаров по состоянию на среду превысила в регионе 1,1 млн га. К тушению пожаров привлечены 788 человек, в том числе 151 работник службы наземной охраны лесов, 332 парашютиста и десантника-пожарных. При этом идут работы по тушению 24 очагов возгорания, площадь которых составляет 1,4 тыс. га. Ликвидация прочих очагов приостановлена решениями местных властей, поскольку они находятся в отдаленных районах.