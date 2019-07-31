На острове Крит произошло землетрясение магнитудой 5,2

АФИНЫ, 31 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в среду на греческом острове Крит, данных о пострадавших или ущербе не поступало. Об этом сообщило греческое государственное телевидение (ERT) со ссылкой на данные афинского Геодинамического института.

Эпицентр землетрясения, произошедшего в 07:39 по местному времени (совпадает с московским), находился в 31 км к юго-востоку от города Ираклиона. По оценке, глубина залегания очага составила около 66 км. Сообщений о пострадавших или ущербе не поступало.

Землетрясение ощущалось не только на Крите, но и на многих других островах в южной части Эгейского моря.