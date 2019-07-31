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Лесные пожары в России
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Авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров в Красноярском крае

Ранее первый замглавы ведомства Александр Чуприян сообщил, что действующие лесные пожары не представляют угрозы населенным пунктам, но люди страдают от задымления
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© Михаил Почуев/ТАСС, архив

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Авиация МЧС РФ начала тушить лесные пожары на территории Красноярского края, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального главка ведомства.

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"Авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров", - сказали в пресс-службе.

Во вторник в Красноярский край для контроля за тушением лесных пожаров прибыл первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян. Он провел совещание в краевом главке министерства и принял участие в заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства региона. По данным Чуприяна, тайга в Сибири и частично на Дальнем Востоке горит на 3 млн га, и эта площадь увеличивается. Он подчеркнул, что действующие лесные пожары не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики, но люди страдают от задымления. В связи с этим принято решение об увеличении группировки пожарных Рослесхоза, субъектов РФ и МЧС России.

В настоящее время из-за лесных пожаров режим ЧС введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии, в одном районе Якутии.

 

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