Авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров в Красноярском крае

"Авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров", - сказали в пресс-службе.

Во вторник в Красноярский край для контроля за тушением лесных пожаров прибыл первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян. Он провел совещание в краевом главке министерства и принял участие в заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства региона. По данным Чуприяна, тайга в Сибири и частично на Дальнем Востоке горит на 3 млн га, и эта площадь увеличивается. Он подчеркнул, что действующие лесные пожары не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики, но люди страдают от задымления. В связи с этим принято решение об увеличении группировки пожарных Рослесхоза, субъектов РФ и МЧС России.

В настоящее время из-за лесных пожаров режим ЧС введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии, в одном районе Якутии.