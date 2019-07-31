В Туве один человек погиб при столкновении двух легковых автомобилей

КЫЗЫЛ, 31 июля. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись под Кызылом, один человек погиб, шесть госпитализировано, сообщается в среду на сайте МВД республики Тыва.

"30-летняя женщина, управляя автомашиной Toyota Chaser, не справившись с рулевым управлением, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустила столкновение с автомобилем KIA Rio под управлением 66-летнего водителя. В результате происшествия с травмами различной степени тяжести в Республиканскую больницу № 1 госпитализированы оба водителя, четыре пассажира автомашины Toyota Chaser и 62-летняя пассажирка автомобиля KIA Rio, которая скончалась в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в салоне Toyota Chaser сотрудники полиции обнаружили бутылки из-под алкоголя, а водитель ранее привлекалась к административной ответственности за нарушение требований к перевозке детей (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ).

Столкновение произошло вечером 30 июля на 11 километре автодороги Кызыл - Эрзин. По факту ДТП проводится проверка.