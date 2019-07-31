Из ювелирного магазина в Москве похитили драгоценности на более 5,5 млн рублей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Неизвестный обокрал ювелирный магазин в торговом центре на юго-востоке Москвы, ущерб составил более 5,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе главка московской полиции.

"В полицию обратилась менеджер одной из фирм и заявила о краже из ТЦ по адресу: ул. Перерва, д. 43, корп. 1. Установлено, что неизвестный, находясь в магазине, расположенном в ТЦ по указанному адресу, похитил ювелирные изделия (1186 наименований), а также деньги в сумме 96 тыс. 287 рублей, после чего скрылся. Материальный ущерб составил около 5 млн 868 тыс. 349 рублей", - сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).