СМИ: не менее 130 человек погибли из-за наводнения на востоке Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 130 человек стали жертвами масштабного наводнения, охватившего восточный индийский штат Бихар. Как сообщает в среду телеканал NDTV, в зоне паводка оказались около 8,8 млн человек.

Ранее сообщалось о 106 погибших и 7,2 млн затронутых наводнением.

Паводок вызван необычно мощными муссонными ливнями, обрушившимися на штат и соседний Непал, с которым граничит Бихар и откуда в этот штат идет сток воды. Наводнение охватило 13 из 38 округов Бихара.

В конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние 10 лет. Проливные дожди с грозами вызвали проблемы с транспортным сообщением, обрушение зданий и многочисленные несчастные случаи.