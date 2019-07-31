Полиция изъяла из оборота около 7 кг синтетических наркотиков в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 31 июля. /ТАСС/. Полицейские в Хабаровском крае пресекли деятельность интернет-магазина по сбыту синтетических наркотиков, изъято более 7 кг запрещенных веществ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

"31-летний житель краевой столицы стал участником организованной группы из семи человек, которая занималась сбытом метилэфедрона на территории Хабаровска и Советской Гавани. В гаражном боксе злоумышленника оперативные сотрудники изъяли порядка семи килограммов метилэфедрона, спрятанного под пенопластовыми плитами в потолке", - говорится в распространенном релизе.

В его квартире обнаружили и изъяли более 5 г гашиша в полимерных пакетиках, более 6 г гашишного масла, порядка 11 г высушенных наркосодержащих грибов. Эти наркотики мужчина хранил для собственного потребления. Еще более 250 г метилэфедрона полицейские изъяли из тайника.

По этому факту возбудили уголовное дело по ч. 4, 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 2 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) УК РФ. Дело направили в суд, максимальная санкция - лишение свободы сроком до 20 лет.

Следствие ведется в отношении еще шестерых человек, включая организатора сбыта наркотиков.