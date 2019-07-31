Число жертв пожара в тепличном комплексе в Кировской области возросло до пяти

КИРОВ, 31 июля. /ТАСС/. Пострадавший при пожаре в тепличном комплексе в Шабалинском районе Кировской области 24-летний молодой человек умер в ночь на среду. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели людей, сообщается в среду на сайте следственного управления СК РФ по Кировской области.

"24-летний молодой человек получил множественные ожоги и был госпитализирован, однако, несмотря на помощь медиков, в ночь с 30 на 31 июля последний от полученных травм погиб. По факту пожара, в результате которого погибли пять человек, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пожар мог произойти из-за короткого замыкания в машине, стоящей на первом этаже здания. Назначены экспертизы с целью установления точных причин возгорания.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в одном из деревянных строений на территории тепличного комплекса погибли четверо работников, которые проживали на втором этаже, еще один получил ожоги.