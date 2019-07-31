В Подмосковье мужчину осудили за убийство и нападение на сотрудника "Бутырки"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Суд в Подмосковье по вердикту присяжных приговорил местного жителя к 25 годам лишения свободы за убийство, покушение на убийство трех человек и нападение на сотрудника столичного СИЗО. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Доказательства признаны судом и присяжными заседателями достаточными для вынесения приговора по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Раменского района Андраника Варданяна. Приговором Московского областного суда Варданяну назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а остального срока - в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 50 тыс. рублей в доход государства", - сообщила Врадий.

Мужчина признан виновным в убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия, дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества и хулиганстве. По данным следствия, 10 апреля 2017 года Варданян в кафе в Домодедове в ходе конфликта застрелил мужчину, еще трое его оппонентов пострадали.

За год до этого, 17 марта 2016 года, Варданян находился под стражей в СИЗО-2 УФСИН по Москве ("Бутырка") за кражу. Там он облил кипятком и бросил чайник в сотрудника изолятора, который в результате получил ожог. Варданян был осужден за кражу условно, а материалы о нападения на сотрудника СИЗО были переданы подмосковным следователям после убийства в Домодедове. По словам Врадий, Варданян долго находился в розыске, что осложняло расследование на первоначальном этапе. "Однако несмотря на все трудности, следователем был проведен большой объем работы: допрошено более 50 свидетелей, проведено порядка 20 различных экспертиз и иных следственных действий", - сказала представитель ГСУ.