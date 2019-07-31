Главу строительной компании "Норманн" задержали в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге главу одной из крупнейших строительных компаний Ленинградской области "Норманн" Виктора Смирнова, сообщил ТАСС источник в следственных органах региона.

"Смирнов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

В данный момент ТАСС не располагает информацией о том, в рамках расследования какого дела задержан Смирнов. Ранее сообщалось, что его задерживали в январе этого года по делу об особо крупном мошенничестве, которое расследует ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Тогда спустя двое суток после задержания Смирнов был отпущен под обязательство о явке, а позже в качестве меры пресечения ему была избрана подписка о невыезде.

Незадолго до этого деятельность ООО "Норманн ЛО" (является одним из юрлиц "Норманн"), связанная с привлечением средств дольщиков, приостановлена на 12 месяцев. У компании "Норманн" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области порядка 6 тыс. дольщиков. В области компания возводит пять очередей жилого фонда, в городе строит три жилых комплекса.