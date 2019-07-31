Убийца девушки-блогера в Москве рассказал на допросе об оскорблениях с ее стороны

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве девушки-блогера на западе Москвы, тело которой было найдено в чемодане, признал вину. На допросе, видео которого распространил Следственный комитет, он сообщил, что мотивом убийства стали оскорбления со стороны девушки.

"Она многократно меня оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности. Я не смог выдержать и нанес ей не менее пяти ударов ножом в область шеи и груди", - сказал подозреваемый.

На допросе он раскаялся и сообщил, что будет сотрудничать со следствием.

27 июля в квартире жилого дома на улице Пырьева арендодатель обнаружил в чемодане тело 24-летней девушки. На ее теле обнаружены колото-резаные раны в области груди. 30 июля по подозрению в убийстве был задержан мужчина 1986 года рождения.