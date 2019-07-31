Эксперт: сибирским регионам не хватает средств на тушение пожаров в тайге

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Регионы Сибирского федерального округа, где горят 2,9 млн га леса, не имеют достаточно средств на тушение пожаров в тайге и нуждаются в субсидиях из федерального бюджета на эти цели, сообщил ТАСС научный руководитель Института экономики природопользования и экологической политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Александр Багин.

На эту тему Лесные пожары в Сибири. Главное

"Проблема заключается в том, что для тушения нужны действительно очень большие деньги. Основная часть лесного фонда находится в федеральной собственности, и субъектам необходимо для тушения пожаров в этих лесах выделение соответствующих средств из бюджета федерального. <…> C точки зрения руководителя любого субъекта федерации проблем и так достаточно, и возникает вопрос: если выделять средства на тушение, то как и из каких источников восполнять эти огромные затраты", - сказал Багин. Он пояснил, что расходы на тушение лесных пожаров с воздуха довольно существенны, так как включают в себя затраты на использование техники, горюче-смазочные материалы, оплату работы пожарных и пилотов. При этом сейчас за разные участки лесов и их сохранение отвечают разные ведомства и организации. "Дело в том, что у нас МЧС отвечает за тушение пожаров, когда речь идет об имуществе, о жизни и здоровье граждан и юридических лиц, преимущественно в городах и населенных пунктах. Минприроды, насколько я знаю, несет ответственность за организацию и регулирование тушения пожаров на особо охраняемых территориях, а арендаторы лесов несут какую-то ответственность за поддержание порядка на арендованных участках. Соответственно, основная часть лесного фонда находится в федеральной собственности и региональной, поэтому для тушения этих пожаров необходимо выделение соответствующих средств из федерального бюджета, иначе нагрузка основная ложится на субъекты федерации, а они не могут с ней справиться", - добавил научный руководитель.

По словам Багина, попытка отдать в аренду большее число участков леса или их перераспределение между федеральным центром и регионами не станет той мерой, которая позволила бы предупреждать лесные пожары или эффективно бороться с ними. "Если мы решим увеличить долю лесного фонда, который будет передан в аренду, соответственно, возложив на арендаторов все обязанности по охране и защите от пожаров, я не думаю, что очередь из желающих выстроится, и что мы эту проблему решим. Но совершенствовать взаимодействие между федеральным центром и субъектами, обеспечивать техническое оснащение для борьбы с пожарами и их предотвращением - это все нужно делать", - уточнил он. Программы муниципалитетов Регионы России и входящие в них муниципалитеты должны усилить координацию между собой и заняться разработкой и реализацией межмуниципальных программ в области охраны окружающей среды и обеспечении экологической безопасности, считает Багин. "У субъектов Российской Федерации издавна уже есть полномочия по разработке и реализации региональных и межмуниципальных программ в области охраны окружающей среды и обеспечении экологической безопасности - это расходное обязательство. <...> Именно эту систему нужно разрабатывать и реализовывать, но только реализовывать с использованием современных технологических достижений", - пояснил научный руководитель. Он добавил, что реализация подобных программ довольно легко пройдет в Центральной части России, где расстояния между населенными пунктами и муниципалитетами небольшие. "А в Сибири, где от одного населенного пункта до другого сотни километров, конечно, реализовать это гораздо сложнее. Но систему оповещения о лесных пожарах нужно развивать, систему оценки риска при пожароопасных явлениях", - сказал Багин.

' Алексей Гаврелюк/ТАСС/ГУ МЧС России/Ruptly/Reuters'

Лесные пожары По данным федеральной Авиалесохраны на 30 июля, в России горит 2,9 млн га леса, из них в зоне контроля (труднодоступных местах, где пожары тушатся при угрозе людям и объектам экономики) - 2,805 млн га. Очаг в 1,1 млн га приходится на Якутию, в Красноярском крае горит более 1 млн га леса, в Иркутской области - около 700 тыс. га. На тушении пожаров задействованы 2 тыс. 785 человек, 363 единицы наземной техники и 26 воздушных судов. Еще 38 воздушных судов находятся на авиамониторинге.

На эту тему Лесные пожары в России. Статистика и антирекорды