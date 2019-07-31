В лагере Тверской области возбудили дело после отравления восьми детей

ТАСС, 31 июля. Следственное управление СК по Тверской области возбудило уголовное дело после отравления восьми детей в загородном лагере "Салют" в Кимрском районе Тверской области. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"По результатам проведения доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении.

В настоящий момент, по данным СУ СК по Тверской области, детский лагерь закрыт. Комиссия регионального управления Роспотребнадзора установила, что питание детей было организовано с нарушениями требований санитарно-эпидемиологических правил, это привело к заражению кишечной инфекцией. Следователи изъяли из лагеря всю документацию, допрашивают его сотрудников и руководителей.

Об отравлении стало известно 24 июля, позднее у детей был диагностирован норовирус второй группы.