Один человек погиб в ДТП с тремя машинами на трассе в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Пассажирка автомобиля "Лада Гранта" погибла от полученных травм во вторник в результате ДТП на 355 км трассы Р-21 "Кола" с участием трех автомобилей. Еще четыре человека, в том числе двухлетний ребенок, получили травмы различной степени тяжести, сообщили в среду в пресс-службе управления МВД Карелии.

"В результате происшествия 64-летняя пассажирка "Лады" (жительница Петрозаводска) получила смертельные травмы, от которых погибла на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Ранения различной степени тяжести получили четыре человека: 63-летний водитель "Лады" (петрозаводчанин), 37-летний водитель Mitsubishi и его пассажиры - 27-летняя женщина и 2-летняя девочка", - говорится в сообщении.

По данным Госавтоинспекции региона, авария произошла на участке трассы в Пряжинском районе республики. "Лада Гранта" въехала в машину Mitsubishi Lancer, которая остановилась перед участком дороги, где проходил ремонт. После удара иномарка врезалась в стоящий впереди автомобиль KIA Rio. В дорожной инспекции уточнили, что пострадавшие пассажиры и водитель Mitsubishi - жители Мурманской области. По факту ДТП проводится проверка.