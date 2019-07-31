Спасатели МЧС помогли группе альпинистов спуститься с горы в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 июля. /ТАСС/. Спасатели в Северной Осетии помогли спуститься группе альпинистов, среди которых были двое пострадавших, с горы Галдор в Ирафском районе республики, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Североосетинские спасатели спустили группу альпинистов, в числе которых было двое пострадавших. К работам была привлечена авиация МЧС России. С ее помощью сегодня один из пострадавших, получивший наиболее серьезную травму, был доставлен во Владикавказ, где спасатели передали его сотрудникам медицины катастроф. Его состояние специалисты расценивают как стабильное. Еще один пострадавший, получивший порезы руки, и двое участников группы от медицинской помощи отказались", - сказал собеседник агентства.

Спасательные работы проводились в сложных условиях, при камнепаде, с помощью альпинистского снаряжения пострадавшего приходилось транспортировать в горизонтальном положении в специальных носилках.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в Ирафском районе проходят альпинистские сборы. Одни из ее участников - группа из 4 человек совершала восхождение на гору Галдор по маршруту 4Б. Во время спуска двое альпинистов получили травмы.

В спасательных работах участвовали восемь спасателей под руководством спасателя международного класса Сергея Егорина.