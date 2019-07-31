В МЧС РФ заявили об ухудшении ситуации из-за паводка в ряде районов Иркутской области

"В ряде регионов Иркутской области наблюдается ухудшение оперативной обстановки в связи с прохождением дождевого паводка. В восьми муниципальных районах Иркутской области подтоплены 25 населенных пунктов, 1 тыс. 730 домов с населением более 3 тыс. человек, среди которых 934 ребенка, 2,3 тыс. приусадебных участков, три социально значимых объекта, один автомобильный мост и 13 участков автомобильных дорог", - сообщили в МЧС.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. МЧС РФ констатирует ухудшение ситуации из-за паводка в ряде районов Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным МЧС, в Байкальске существовала угроза размыва гидротехнического сооружения Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. "В результате подмыва и частичного разрушения пролета моста через реку Солзан повреждена канализационная труба, в результате чего ограничена подача водоснабжения. Проводятся аварийно-восстановительные работы", - сообщили в МЧС.

Кроме того, из-за повышения уровня воды в реке Ия и подтоплением участков дорожного полотна в городе Тулун ограничено движение для всех видов транспорта с 1491-го по 1494-й км федеральной автомобильной дороги Р-255 "Сибирь". "На оборудованных стоянках находятся 100 единиц автотранспорта. Организовано жизнеобеспечение водителей и пассажиров, информирование населения", - сообщили в министерстве.

В ряде районов в превентивных целях из-за паводка отключено электричество. "В восьми населенных пунктах Тулунского, Усольского и Шелеховского районов с населением 1,7 тыс. человек отключено электроснабжение", - сообщили в МЧС.

По данным МЧС, в пострадавших районах продолжается откачка воды - очищены 9,2 подворий и 417 улиц, протяженностью 214,1 км, вывезено более 486 тыс. кубометров мусора. В пунктах временного размещения в настоящее время продолжают проживать 509 человек, в том числе 145 детей. Согласно прогнозу, в среду осадков не ожидаются, а в четверг в Тулунском и Нижнеудинском районах Иркутской области прогнозируется выпадение до 10 мм осадков.