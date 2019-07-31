Школьник в Уфе позвонил в службу спасения и потребовал 5 млн руб., грозя взорвать гранату

УФА, 31 июля. /ТАСС/. Полицейские установили личность школьника в Уфе, позвонившего в службу спасения 112 с требованием выплатить ему 5 млн рублей, он угрожал взорвать гранату. На его родителей составлен протокол об административном правонарушении, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Башкирии.

"Он позвонил и потребовал 5 млн рублей, грозился взорвать гранату. Сразу после звонка была установлена его личность, полицейские пришли к нему домой", - сообщил источник.

Как сообщает управление МВД по Башкирии, звонил 12-летний школьник, на его родителей составлен протокол об административном правонарушении.

"Сотрудники полиции установили личность звонившего на номер 112. Им оказался 12-летний школьник, в отношении его родителей составлен протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию (ст. 5.35 КоАП РФ). Несовершеннолетний будет поставлен на профилактический учет", - добавили в пресс-службе ведомства.