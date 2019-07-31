Подъем реки Томь в Белогорске Амурской области превысил показатели наводнения 2013 года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 июля. /ТАСС/. Подъем воды в реке Томь на территории города Белогорск Амурской области достиг 435 см, что на пять сантиметров превышает показатели 2013 года, когда в регионе произошло одно из самых масштабных наводнений. Уровень воды в реке продолжает расти, ожидается, что он составит 500 см и выше, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Действительно, мы предупреждали людей, что будет подъем воды до 400-450 см. На уровне 2013 года - 430 см, и пик ожидается 1-2 августа - эти прогнозы нам передали МЧС и Росгидромет. А сегодня выясняется, что стремительный подъем воды произошел на двое суток раньше прогноза. А самое главное, как говорят гидрологи сейчас, что вода в Томи может подняться еще на метр, то есть, уровень Томи составит 500 и выше сантиметров" - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности главы администрации Александра Башуна.

В пресс-службе сообщили, что вода затопила все дачные участки района "Междуречье", часть домов на пяти улицах возле реки Томь. "На острове Старица, где в 75 домах проживает 148 человек, вода начала заходить в дома со стороны улицы Релочная, Снеговая, перемыло подъезд на Старицу", - добавили в администрации, не уточнив количество затопленных домов.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение эвакуировать и обесточить остров Старица. "Все службы городского хозяйства работают в условиях ЧС", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители Белогорска были своевременно предупреждены о складывающейся ситуации и о возможности переезда в оборудованный пункт временного размещения, однако никто не изъявил такого желания.

Белогорск с населением свыше 66 тыс. человек - второй по величине город Амурской области, крупная узловая станция на Транссибирской магистрали.

О паводках в Амурской области

25 июля на территории Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. В Приамурье сохраняется сложная паводковая обстановка. По оперативной информации, на территории 30 населенных пунктов в 10 районах подтоплено 611 частных жилых домов, 968 придворовых территорий, 28 участков автомобильных дорог, без транспортного сообщения остаются 15 населенных пунктов. Эвакуировали около 2,3 тыс. человек.