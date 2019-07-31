Пожар в автосервисе на севере Москвы локализован

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Пожар в здании автосервиса на севере Москвы локализован. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Ранее площадь пожара увеличилась до 300 кв. м.

"Горит одноэтажное Г-образное здание автосервиса, а также смежные строения. Общая площадь пожара - 300 кв. м", - сказал собеседник агентства. Из помещений автосервиса эвакуированы четыре автомобиля и восемь газовых баллонов. Информации о пострадавших не поступало.

Возгорание произошло на улице Дегунинская, дом 11, стр. 2.

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