{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Пожар в автосервисе на севере Москвы локализован

Площадь возгорания составила 300 кв. м

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Пожар в здании автосервиса на севере Москвы локализован. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Ранее площадь пожара увеличилась до 300 кв. м.

"Горит одноэтажное Г-образное здание автосервиса, а также смежные строения. Общая площадь пожара - 300 кв. м", - сказал собеседник агентства. Из помещений автосервиса эвакуированы четыре автомобиля и восемь газовых баллонов. Информации о пострадавших не поступало.

Возгорание произошло на улице Дегунинская, дом 11, стр. 2.

В новость были внесены изменения (13:17 время мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
Россия
Задержали водителя BMW, устроившего массовое ДТП на Невском проспекте Петербурга
Ранее сообщалось, что виновник происшествия скрылся с места аварии
Читать полностью