{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Задержали водителя BMW, устроившего массовое ДТП на Невском проспекте Петербурга

Ранее сообщалось, что виновник происшествия скрылся с места аварии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Водителя автомобиля BMW, который в среду утром устроил массовое ДТП на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга, а затем скрылся, задержали, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

"Водитель автомобиля BMW - мужчина 1981 года рождения - задержан сотрудниками ГИБДД Центрального района", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

Ранее сообщалось, что в среду утром на Невском проспекте автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с четырьмя машинами: Ford Kuga, Mercedes, Citroen и Opel Corsa. Машина BMW в результате аварии перевернулась, ее водитель сбежал с места ЧП.

В результате аварии пострадала водитель Opel Corsa, ее госпитализировали.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Соучастник экс-министра финансов Подмосковья Котляренко заочно осужден на 11 лет
Дмитрий Котляренко скрывается в США
Читать полностью