Задержали водителя BMW, устроившего массовое ДТП на Невском проспекте Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Водителя автомобиля BMW, который в среду утром устроил массовое ДТП на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга, а затем скрылся, задержали, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

"Водитель автомобиля BMW - мужчина 1981 года рождения - задержан сотрудниками ГИБДД Центрального района", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

Ранее сообщалось, что в среду утром на Невском проспекте автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с четырьмя машинами: Ford Kuga, Mercedes, Citroen и Opel Corsa. Машина BMW в результате аварии перевернулась, ее водитель сбежал с места ЧП.

В результате аварии пострадала водитель Opel Corsa, ее госпитализировали.