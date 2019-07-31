ФСБ пресекла деятельность группы, легализовавшей более 2 тыс. мигрантов в Москве

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ и полиции пресекли в Московском регионе деятельность межэтнической группы, незаконно легализовавшей пребывание в РФ по поддельным документам более 2 тыс. мигрантов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, задержаны три человека.

"УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с сотрудниками ГУУР МВД России и УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве пресечена деятельность организованной межэтнической группы, состоящей из граждан России, а также выходцев из среднеазиатских республик, которые организовали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, дающих право на въезд, пребывание и транзитный проезд через территорию РФ граждан иностранных государств. За прошедший год злоумышленникам удалось "заработать" более 5 миллионов рублей и легализовать более двух тысяч незаконных мигрантов", - сообщили в УФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Как сообщили в УФСБ, фигуранты в Московском регионе за деньги изготавливали поддельные миграционные документы для легализации пребывания в России мигрантов. Для этого они регистрировали иностранцев на адреса хостелов, а документы изготавливали в домашних лабораториях.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий изъяты средства связи, банковские карты (используемые для обналичивания денежных средств), оргтехника и компьютеры, а также электронные образцы миграционных документов, печати и оттиски миграционных штампов. Кроме того, обнаружено и изъято значительное количество готовых к реализации регистрационных документов", - добавили в пресс-службе. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.