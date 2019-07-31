ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. ФСБ и МВД предотвратили теракт на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане, который готовили двое сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), подозреваемые задержаны. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России в рамках ранее возбужденного уголовного дела пресечено совершение террористического акта на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане. На месте планируемого преступления задержаны осуществлявшие его подготовку два гражданина РФ, являющиеся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", причастные к вербовке местных жителей в состав террористических структур и пропаганде терроризма", - сообщили в ЦОС ФСБ.

У задержанных изъяты взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, сообщили в ЦОС ФСБ.

"Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются", - отметили в ЦОС.

Накануне первый замгенпрокурора Александр Буксман на коллегии Генпрокуратуры сообщил, что правоохранительными органами России в первом полугодии этого года было предотвращено 17 попыток организовать террористические акты.