Воспламенение водорода стало причиной взрыва на "Азоте" в Пермском крае, где погибли люди

ПЕРМЬ, 31 июля. /ТАСС/. Воспламенение взрывоопасной смеси водорода с воздухом внутри емкости при проведении на ней огневых работ привело к взрыву на предприятии "Азот" компании "Уралхим" в Пермском крае, который произошел в мае 2019 года и унес жизни трех человек. К такому выводу пришли специалисты Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, которые завершили расследование причин взрыва.

"По результатам расследования установлено, что причиной аварии явилось воспламенение взрывоопасной смеси водорода с воздухом внутри емкости при проведении на ней огневых работ, а также неудовлетворительная организация и недостаточный контроль при подготовке и проведении данных огневых работ", - сказано в сообщении.

По данным Ростехнадзора, ответственные должностные лица установлены, к ним будут применены меры дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством. Материалы расследования переданы в следственные органы.

Взрыв на предприятии "Азот" произошел 6 мая 2019 года во время ремонтных работ, погибли трое сотрудников, один пострадал, на технологическом процессе и экологической обстановке в городе ЧП не отразилось. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели людей по ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов").

"Азот" - филиал российского производителя азотных и фосфорных удобрений, компании "Уралхим". Предприятие специализируется на производстве аммиака, азотной кислоты, карбамида, нитрит-нитратных солей и аммиачной селитры.