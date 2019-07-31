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Лесные пожары в России

В Росгидромете заявили, что дым от пожаров в Сибири не угрожает экологии Москвы

По словам представителя службы Юрия Варакина, смог из Сибири не может дойти до столицы "ни при каких условиях"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Смог от лесных пожаров в Красноярском крае не сможет дойти до Москвы из-за слишком большого расстояния. Об этом ТАСС в среду сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин

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Лесные пожары в Сибири. Главное

"Ни при каких условиях смог из Сибири не может дойти до Москвы. Это исключено. Слишком большие расстояния, слишком далеко", - сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в случае установления антициклона в Сибири дым от лесных пожаров может дойти до Москвы.

По данным федерального бюджетного учреждения "Авиалесоохрана" на 31 июля, в России действует 147 лесных пожаров на площади 107, 1 тыс. га, 59 из них локализованы в Иркутской области, 47 - в Красноярском крае (21963 га).

 

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РоссияЛесные пожары в России
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