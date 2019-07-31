СК возбудил дело после избиения подростка в Рыбинске

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после избиения подростка сверстниками в Рыбинске Ярославской области, школьники сняли инцидент на видео. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором группа подростков избивает мальчика. Школьники оскорбляют, бьют ногами и руками лежащего на земле подростка. По данным местных СМИ, пострадавшему 14 лет, подросткам, участвовавшим в избиении, от 12 до 16 лет.

"По факту произошедшего следственными органами СУ СК РФ по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ ("Истязание"). Проводятся следственные действия. Более подробная информация не разглашается в интересах расследования", - сказала собеседница агентства.

В дежурную часть полиции обратился житель Заволжского микрорайона Рыбинска. Он рассказал, что его несовершеннолетнему сыну на улице неизвестные подростки нанесли побои. Полиции удалось установить личности подростков, причастных к случившемуся. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин взял на контроль инцидент с избиением мальчика.