Житель Сочи незаконно построил дом и заработал 95 млн рублей на продаже квартир

СОЧИ, 31 июля. /ТАСС/. Житель Сочи, будучи не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя и не являясь учредителем юридического лица, построил в Хостинском районе Сочи семиэтажный жилой дом и осуществил продажу 38 квартир в нем на сумму более 95 млн рублей. Об этом говорится на сайте прокуратуры Краснодарского края.

"По версии следствия, 59-летний житель Сочи, будучи не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, а также не являясь учредителем юридического лица, в период с апреля 2011 года по январь 2017 года в нарушение требований Гражданского кодекса РФ осуществлял деятельность, направленную на систематическое получение прибыли. Так, он построил на территории Хостинского района города Сочи семиэтажный жилой дом и осуществил продажу 38 квартир в указанном доме. Сумма полученного дохода составила более 95 млн рублей", - сообщается на сайте ведомства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 171 УК РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере"). "Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал, уголовное дело направлено в Хостинский районный суд Сочи для рассмотрения по существу", - уточнили в пресс-службе

Отмечается, что за совершение преступления мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, со штрафом в размере до 80 тыс.рублей.