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СМИ: Индонезия предупредила об опасности полетов из-за извержения вулкана

Вулкан Керинчи, расположенный в центральной части острова Суматра, выбросил столб пепла на высоту в 800 м

ТАСС, 31 июля. Власти Индонезии издали предупреждения для авиакомпаний об опасности полетов над центральной частью острова Суматра в связи с извержением вулкана Керинчи. Об этом сообщило в среду агентство "Синьхуа" со ссылкой на Министерство энергетики и минеральных ресурсов.

В 12:48 по местному времени (8:48 мск) вулкан Керинчи выбросил столб пепла на высоту в 800 м. После этого Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии заявило: "Самолетам лучше не приближаться к Керинчи, так как новое извержение может произойти в любое время, а вулканический пепел, выброшенный в воздух, будет представлять угрозу воздушным судам". Жителям острова запрещено приближаться к вулкану ближе, чем на 3 км.

Керинчи - самый высокий вулкан в Индонезии, он расположен в центральной части острова Суматра. Он проявляет активность почти каждый год, за последнее время самые сильные извержения наблюдались в 2004 и 2009 годах.

В последний раз вулкан Керинчи извергался 2 июня 2013 года, в результате чего был нанесен ущерб чайным плантациям.

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