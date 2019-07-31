СК возбудил очередное дело против депутата в Липецке, обманувшего более 1840 дольщиков

ТАСС, 31 июля. Следователи возбудили очередное уголовное дело в отношении руководства ОАО "Эксстроймаш", занимавшегося строительством ЖК "Европейский", где в списке обманутых дольщиков значится более 1840 человек. Полученные от дольщиков средства руководство предприятия незаконно вывело и распорядилось по своему усмотрению, сообщается в среду на сайте регионального СК.

По данным следствия, председатель совета директоров "Эксстроймаша", депутат облсовета Михаил Захаров вместе с бывшим директором компании Сергеем Ельчаниновым в 2015 году приобрели пакет акций липецкого ОАО "Рембыттехника", стоимость сделки составила около 56 млн рублей. Предполагается, что ими были потрачены средства, предназначавшиеся на строительство четырех домов в ЖК "Европейский", которые до сих пор не достроены. Кроме того, на средства дольщиков один из руководителей компании приобрел апартаменты в Сочи за 16 млн рублей.

"Учитывая, что Захаров имеет статус депутата Липецкого областного совета депутатов, постановление о возбуждении уголовного дела в отношении него подписано руководителем СУ СК России по Липецкой области. Действия фигурантов квалифицированы в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Данное уголовное дело будет соединено в одно производство с предыдущими эпизодами их преступной деятельности", - говорится в сообщении.

В октябре 2017 года липецкие следователи возбудили первое уголовное дело о мошенничестве при строительстве этого ЖК. Был наложен арест на имущество застройщика - компании "Эксстроймаш" (входит в "СУ-5") - на сумму свыше 200 млн рублей. В январе первым фигурантом дела стал экс-гендиректор "Эксстроймаша", депутат Липецкого горсовета Сергей Тонких, он находится под домашним арестом. Позднее дело возбудили и в отношении председателя совета директоров "СУ-5" Михаила Захарова и его супруги Олеси Захаровой, заключившей с ОАО фиктивные договоры по оказанию риелторских услуг. Они находится за границей и объявлены в международный розыск.