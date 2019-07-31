Ущерб объектам ЖКХ Амурской области от паводка превысил 5 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 июля. /ТАСС/. Ущерб коммунальной инфраструктуре Амурской области от паводка составляет 5,6 млн рублей, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона в среду.

"На сегодняшний день предварительный ущерб составляет 5,6 млн. рублей", - цитирует пресс-служба министра ЖКХ Амурской области Сергея Гордеева.

В сообщении уточняется, что на сегодняшний день известно о подтоплении четырех котельных в Мазановском районе в селах Угловое, Таскино, Белоярово и Красноярово, а также о затопленной скважине и котельной в селе Норск Селемджинского района.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. В Приамурье сохраняется сложная паводковая обстановка. По оперативной информации, на территории 30 населенных пунктов в 10 районах подтоплено 611 частных жилых домов, 968 придворовых территорий, 28 участков автомобильных дорог, без транспортного сообщения остаются 15 населенных пунктов. Эвакуированы около 2,3 тыс. человек.