Задержан третий подозреваемый по делу об убийстве охранника в Саратовской области

САРАТОВ, 31 июля. /ТАСС/. Правоохранителям удалось задержать третьего подозреваемого в нападении на офис компании и убийстве охранника в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом сообщается в среду на сайте следственного управления СК РФ региона.

"Задержан и заключен под стражу третий фигурант уголовного дела об убийстве сотрудника фирмы в Энгельсском районе, разбойном нападении и незаконном обороте оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

По данным следствия, им оказался 25-летний житель Энгельсского района, который выполнял роль пособника в разбойном нападении. Как сообщают местные СМИ, мужчина якобы работал на мясокомбинате, и именно он сообщил остальным двум злоумышленникам о месте хранения денег.

Вооруженные люди в масках напали на офис ночью 13 июля. Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, нападение было совершено на офис мясокомбината. Злоумышленники пробрались к кассе предприятия, застрелили вышедшего на шум охранника и сбежали с места преступления. Позже двоих из них - 24-летнего и 42-летнего жителей Энгельсского района - удалось задержать.