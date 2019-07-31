СК проведет новую экспертизу по делу экс-главы Раменского района Подмосковья Кулакова

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Следствие назначит медико-криминалистическую экспертизу по уголовному делу бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве замглавы Общественной палаты района. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Артем Сарбашев.

"[Следователи] будут назначать медико-криминалистическую экспертизу по характеру механизма образования травм, при каких обстоятельствах и при каких условиях они могли образоваться", - сказал адвокат.

По его словам, следствие не предоставило никаких новых доказательств вины Кулакова. "Ничего не указывает на его участие в преступлении", - сказал адвокат. Он также отметил, что был снят след с руки с телефона погибшей, но защита уверена, что он не принадлежит Кулакову.

Кулаков был задержан 31 мая. 3 июля суд продлил срок ареста до 8 октября. По данным следствия, в ночь на 2 мая в салоне автомобиля он убил 39-летнюю замглавы Общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову, к которой "испытывал личные неприязненные отношения". По данным СК, женщина была задушена руками и предметом из ткани, возможно, колготками или платком. Кулаков заявил, что в момент убийства находился дома в кругу семьи, его алиби подтвердила консьержка.

Андрей Кулаков досрочно сложил полномочия главы района 29 мая.