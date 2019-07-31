В Чечне пострадали около 200 жилых домов и несколько соцобъектов из-за непогоды

ГРОЗНЫЙ, 31 июля. /ТАСС/. Власти Чечни занимаются ликвидацией последствий непогоды, из-за которой пострадали в ночь на 31 июля около 200 жилых домов и несколько социальных объектов, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Минувшая ночь в Чечне выдалась тревожная, гроза и штормовой ветер повредили многочисленные жилые дома и социальные объекты, линии электропередачи и газоснабжения, школы и больницы, остались без водоснабжения населенные пункты. По данным к полудню известно о повреждении около 200 жилых домов, пострадали два многоэтажных дома, четыре школы, районная больница, дом культуры. Их количество может возрасти до 350", - написал Кадыров.

По его словам, власти региона не оставят без внимания ни одного жителя, которому стихия нанесла ущерб.

"Утром я посетил пострадавшие районы, проверил ход восстановительных работ, встретился с пострадавшими. В Урус-Мартановском районе от стихии пострадали город Урус-Мартан, населенные пункты Гехи, Гехи-Чу, Рошни-Чу, в 11 крупных селах разрушены ЛЭП и газопроводы, в шести селах нет электричества и газа, нет питьевой воды в трех селах. Я дал поручение начальнику ГУ МЧС РФ по ЧР, главам районов, гендиректору директор АО "Чеченгазпром" и ОАО "Чеченгаз", гендиректору "Чеченэнерго" принять весь комплекс мер, позволяющих оперативно ликвидировать последствия ЧС", - добавил глава региона.

Кадыров отметил, что руководство штабом и координацию работы всех служб поручил первому вице-премьеру региона Исе Тумхаджиеву. "Комиссия детально занимается обследованием всех пострадавших населенных пунктов. К сожалению, данные о повреждениях и ущербе растут", - сказал Кадыров.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Чечне без электричества остались около 110 тыс. человек.