Путин распорядился подключить Минобороны к тушению пожаров в Сибири

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился подключить к тушению пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке Министерство обороны России. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Кремля.

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"Рассмотрев доклад министра по чрезвычайным ситуациям, президент РФ Владимир Путин дал указание министерству обороны подключиться к тушению пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что президент также дал указание до особого распоряжения сохранить группировку вооруженных сил в Иркутской области.

Лесные пожары действуют в настоящее время на территории Таймыра, Эвенкии, Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгинского и Абанского районов.