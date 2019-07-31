В дагестанском управлении Роспотребнадзора проводится выемка документов

МАХАЧКАЛА, 31 июля. /ТАСС/. Силовики проводят выемку документов в управлении Роспотребнадзора по Дагестану в связи с уголовным делом в отношении одного из сотрудников ведомства, сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах региона.

"Проводится выемка в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Оно связано с превышением должностных полномочий одним из сотрудников управления", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в среду ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Дагестану, ведомство работает в обычном режиме.

"В настоящее время управление работает в обычном режиме, обысков, выемки документов не было. Руководитель управления Элеонора Омариева находится в отпуске, временно исполняющей обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Дагестану является замруководителя ведомства Лариса Пантина", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (15:59 мск) - добавлен комментарий пресс-службы ведомства